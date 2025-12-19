Орбан: ЕС проиграл бы в случае конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии считает, что ответные действия Москвы нанесли бы Евросоюзу серьезный ущерб

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз оказался бы в проигрыше, если бы решился на конфискацию замороженных российских активов, поскольку ответные действия Москвы нанесли бы ему больший ущерб. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.

"В целом активы частных компаний стран ЕС, находящиеся в России, превышают российские активы, замороженные в Европе. Так что, в случае ответных действий России, Европа не выиграет, а проиграет", - пояснил Орбан.

Еврокомиссия надеялась добиться от стран ЕС на саммите в Брюсселе решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Правительство этой страны не согласилось на такой шаг, опасаясь судебных исков со стороны России и ущерба для репутации Брюсселя как международного финансового центра.

Как пояснил Орбан, бельгийцы "согласились бы только в том случае, если бы другие страны также пошли на риск" и дали бы им неограниченные гарантии возмещения ущерба. "На самом деле никто этого не хотел", - добавил премьер.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны были представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.