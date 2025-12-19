ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Орбан: ЕС проиграл бы в случае конфискации российских активов

Премьер-министр Венгрии считает, что ответные действия Москвы нанесли бы Евросоюзу серьезный ущерб
Редакция сайта ТАСС
06:49

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© AP Photo/ Denes Erdos

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз оказался бы в проигрыше, если бы решился на конфискацию замороженных российских активов, поскольку ответные действия Москвы нанесли бы ему больший ущерб. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.

Читайте также

В чем сила, Барт? Как бельгийский премьер спасает деньги России от еврожуликов

"В целом активы частных компаний стран ЕС, находящиеся в России, превышают российские активы, замороженные в Европе. Так что, в случае ответных действий России, Европа не выиграет, а проиграет", - пояснил Орбан.

Еврокомиссия надеялась добиться от стран ЕС на саммите в Брюсселе решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Правительство этой страны не согласилось на такой шаг, опасаясь судебных исков со стороны России и ущерба для репутации Брюсселя как международного финансового центра.

Как пояснил Орбан, бельгийцы "согласились бы только в том случае, если бы другие страны также пошли на риск" и дали бы им неограниченные гарантии возмещения ущерба. "На самом деле никто этого не хотел", - добавил премьер.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны были представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

ВенгрияОрбан, Виктор