Мелони считает, что ЕС по финансированию Украины проявил "здравый смысл"

Премьер Италии отметила, что ЕС нашел решение по этому вопросу "на прочной юридической и финансовой основе"

РИМ, 19 декабря. /ТАСС/. Решение о предоставлении займа Украине в размере €90 млрд стало проявлением "здравого смысла" со стороны ЕС. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по завершении саммита сообщества, где обсуждались схемы финансирования Украины, в том числе опция экспроприации замороженных российских активов.

"Я рада, что победил здравый смысл и что мы смогли гарантировать ресурсы, найдя решение на прочной юридической и финансовой основе", - приводит ее слова агентство ANSA.

Италия была одной из стран, которая не разделяла идею об экспроприации активов РФ из-за юридических и финансовых рисков, а также опасаясь ответных мер.

Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию российских активов, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов.

Что касается финансирования Украины, то оно будет осуществляться из бюджета ЕС в размере 90 млрд евро, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.