"Мы не стали покупать билеты на этот поезд". Орбан о кредите ЕС для Киева

Премьер-министр Венгрии считает, что Украина никогда не сможет вернуть Евросоюзу этот заем

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Украина никогда не сможет вернуть Евросоюзу беспроцентный кредит на €90 млрд, согласованный лидерами ЕС на саммите в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами после совещания в столице Бельгии.

Он отметил, Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в предоставлении Украине €90 млрд в течение двух лет за счет общего займа Евросоюза. "Мы сказали, что не хотим брать совместный заем и отдавать эти деньги Украине в виде кредита, который, как мы все заранее знаем, украинцы не смогут вернуть никогда в жизни", - сообщил глава правительства.

По его словам, все страны Евросоюза, за исключением Чехии, Словакии и Венгрии, "объединились, чтобы сформировать кредитное сообщество и за счет средств ЕС предоставить украинцам военный кредит". "Мы не стали покупать билеты на этот поезд", - сказал Орбан.

Таким образом, "мы избавили наших детей и внуков от необходимости выплачивать деньги, отправленные в виде военного кредита" Украине, подчеркнул премьер.