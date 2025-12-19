Спикер парламента Грузии: Киев и Брюссель проиграют в конфликте на Украине

Как отметил политик, ЕС берет кредит, которым выдает займ Украине, при этом экономический рост Евросоюза "вращается вокруг нуля"

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Проигравшими в украинском военном конфликте будут две стороны - Украина и Евросоюз. Такое мнение высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Читайте также

Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС

"Пока невозможно сказать, будет ли кто-то победителем в этой войне, но уже наверняка можно сказать, что у этой войны точно двое проигравших - это Украина и Евросоюз. Украина, которая вынуждена сейчас принимать решение о де-факто потере своих территорий, которая потеряла сотни тысяч своих граждан за эти четыре года, пролила кровь, разрушилась экономика, и второй - Евросоюз, на плечи которого взвалили груз финансовой помощи Украине, финансового обеспечения военной помощи Украине", - заявил Папуашвили журналистам.

Как отметил спикер парламента, ЕС берет кредит, которым выдает кредит Украине. При этом экономический рост Евросоюза "вращается вокруг нуля, и мы видим, какое там внутриполитическое напряжение".