Глава парламента Грузии прокомментировал заявление Макрона о диалоге с РФ

Шалва Папуашвили привел цитату Екклесиаста из Ветхого Завета

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости начать вести диалог с РФ цитатой книги Екклесиаста из Ветхого Завета.

"Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Нет ничего нового под солнцем. (Екклесиаст 1:9)", - написал Папуашвили в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европе пришло время возобновить диалог с Россией. Глава Франции считает, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным "снова станет полезным".

Путин ранее заявил, что рассчитывает, что Европа вернется на путь диалога с Москвой. Глава российского государства отметил, что если при действующих европейских элитах это маловероятно, то после их смены и по мере укрепления позиций РФ - неизбежно.