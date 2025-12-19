В Киеве демонтируют памятники Булгакову и Ахматовой вместе со знаком Города-Героя

Мемориальную доску живописцу Виктору Васнецову переделают, чтобы убрать из нее слово "русский"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Городской совет Киева принял решение демонтировать пятнадцать памятников и мемориальных табличек, напоминающих о России и СССР. Об этом говорится на сайте совета.

С улиц города исчезнут памятники классикам русской литературы Анне Ахматовой и Михаилу Булгакову, российскому композитору Михаилу Глинке. Мемориальную доску живописцу Виктору Васнецову переделают, чтобы убрать из нее слово "русский".

Будет демонтирован и знак "Киев - город-герой". Также власти уберут отдельные элементы, напоминающие об общем прошлом с Россией, с фасадов нескольких домов. Такие работы будут проведены и с памятником воинам-освободителям в Печерском районе: текст будет написан на украинском языке, а слова "Великая Отечественная война" и дату "1941-1945" заменят на "Вторую мировую войну" и "1939-1945".

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.