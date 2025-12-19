Евродепутат Мариани: новый кредит для Украины обойдется Франции в €15 млрд

Политик отметил, что этот заем придется оплачивать будущим поколениям французов, так как Киев "никогда не вернет долг"

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Очередной кредит для Украины в размере €90 млрд, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе, обойдется Франции в €15 млрд. Об этом заявил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

"Франция оплачивает около 18,5% расходов на функционирование ЕС, поэтому этот кредит обойдется французам почти в 15 миллиардов, которые мы неизбежно должны будем вернуть рано или поздно", - написал он в X.

Политик посетовал на то, что этот долг придется оплачивать будущим поколениям французов, потому что "Украина обанкротилась и никогда не вернет долг". "В то время как США пытаются достичь соглашения, ЕС продолжает финансировать конфликт, который нас разоряет!" - добавил он.

Накануне вечером на саммите ЕС обсуждались вопросы финансирования Украины. Руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен настаивало на изъятии замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов с последующей их передачей Киеву, но наткнулось на резкое сопротивление Бельгии. В итоге, не достигнув консенсуса, лидеры ЕС приняли решение направить Украине €90 млрд беспроцентного кредита через коллективные займы Евросоюза.