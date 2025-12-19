FT: в ЕС назвали Мелони убийцей плана по изъятию активов РФ

Франция и Италия сыграли ключевую роль в обсуждении плана Еврокомиссии изъять замороженные российские активы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Marco Iacobucci Epp/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Франция и Италия сыграли ключевую роль в обсуждении плана Еврокомиссии (ЕК) изъять замороженные российские активы, а итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала убийцей этого проекта. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

На переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и Мелони выразили скепсис относительного того, поддержат ли схему экспроприации активов РФ парламенты их стран. То, что две крупнейшие страны ЕС выступили против плана, "изменило настроения" на переговорах. "Убийцей [плана] была Мелони", - сказал собеседник газеты, пояснив, что Макрон по большей части молчал.

Другой европейский дипломат сказал изданию, что сложность предложенной ЕК схемы изъятия активов смутила лидеров стран ЕС, даже тех, кто поддерживал инициативу. "Это бы никогда не сработало. Что-то столь техническое и непонятное напугало лидеров. Это (презентация плана ЕК лидерам стран ЕС - прим. ТАСС) ощущалось как нападение из засады", - сказал он.

По словам другого собеседника газеты, близкого к переговорам, "использование активов было немного чародейством". "И его (чародейства - прим. ТАСС) стало чересчур много", - добавил он.

Как ранее сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.