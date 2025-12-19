Лидер нидерландских правых назвал безумием решение ЕС о новом кредите Украине

По словам Герта Вилдерса, премьер Нидерландов Дик Схоф "следует за еврофилами, как собачка"

Редакция сайта ТАСС

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерc © AP Photo/ Peter Dejong

ГААГА, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс назвал безумием решение выделить Киеву очередной кредит в размере €90 млрд, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе.

Читайте также

Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС

Как ранее сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.

"Это безумие. Совместный кредит в 90 миллиардов - это всего лишь замаскированные еврооблигации, деньги, которые мы больше никогда не увидим", - написал Вилдерс в Х.

По его словам, Венгрия, Чехия и Словакия, по крайней мере, договорились о возможности отказаться от участия в финансировании Украины, тогда как премьер Нидерландов Дик Схоф "следует за еврофилами, как собачка".