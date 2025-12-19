Радев: в парламенте Болгарии настаивают на проведении досрочных выборов

По словам президента республики, необходимы неотложные действия, чтобы "вернуть доверие" к процедуре

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Ведущие политические объединения Болгарии, представленные в парламенте, единогласно заявили о невозможности сформировать новое правительство и необходимости проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с представителями партии "Величие", которая завершила серию обязательных консультаций с представленными в парламенте политическими объединениями.

"Общее мнение: доверие к Народному собранию исчерпано, диалог разрушен. Досрочные парламентские выборы уже видны на горизонте. Необходимы неотложные действия, чтобы вернуть доверие к процессу выборов, которые были серьезно скомпрометированы тем, что целая партия не была допущена на полагающееся ей в парламенте место из-за махинаций. Призываю предпринять законодательные меры, чтобы минимизировать субъективный фактор - это означает 100% голосование с использованием специализированных машин, электронным подсчетом результатов и контрольным пересчетом расписок", - сказал президент. Трансляцию его выступления вело Болгарское национальное телевидение.

Радев подчеркнул, что на время предстоящих рождественских и новогодних праздников политические страсти должны отступить, и сообщил, что приступит к следующей конституционной процедуре - вручению мандатов на право формирования правительства политическим объединениям - в первые рабочие дни нового года. Президент должен предоставить депутатам три попытки на формирование нового правительства. Если политики не договорятся, то глава государства сформирует техническое правительство и назначит дату проведения досрочных парламентских выборов, вероятнее всего они состоятся в марте или начале апреля.

12 декабря болгарский парламент принял отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым, за это решение 227 депутатов проголосовали единогласно. Кабинет Желязкова будет выполнять свои функции до выборов нового правительства Болгарии, чтобы обеспечить преемственность в работе.

Отставка болгарского правительства произошла на фоне масштабных мирных акций протеста с участием десятков тысяч человек, которые прошли в городах страны по инициативе оппозиции.