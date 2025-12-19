Фицо заявил об отказе Словакии финансировать военные потребности Украины

Премьер-министр заявил, что Братислава не верит в возможность разрешения конфликта между Россией и Украиной силовым путем

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Владимир Смирнов/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от дальнейшего финансирования военных потребностей Киева, так как не верит в возможность разрешения конфликта между Россией и Украиной силовым путем.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Словакия не будет участвовать в предоставлении каких-либо военных кредитов Украине, мы отказываемся от дальнейшего финансирования военных потребностей, в том числе из ресурсов Словацкой Республики, так как мы не верим в военное решение конфликта", - сказал глава правительства журналистам в Брюсселе. Его слова приводит агентство Reuters.