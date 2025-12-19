Трамп считает, что республиканцы сохранят контроль над обеими палатами Конгресса

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что республиканцы сохранят контроль в Палате представителей и Сенате Конгресса по итогам промежуточных выборов в 2026 году.

В интервью телеканалу NBC News он ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "И, конечно, надеюсь на это", - добавил Трамп.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия, как правило, терпит на промежуточных выборах поражение.

Как сообщал портал Axios со ссылкой на источники, американский предприниматель Илон Маск начал финансировать новые избирательные кампании республиканцев.