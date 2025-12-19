Axios: представители "евротройки" встретятся с Уиткоффом и Умеровым в Майами

Корреспондент портала Барак Равид добавил, что министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара также примут участие в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции примут 19 декабря участие в переговорах по украинскому вопросу в Майами (штат Флорида, США) и встретятся со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

"Сегодня в Майами состоятся переговоры между советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании с посланником Белого дома Стивеном Уиткоффом и <...> Рустемом Умеровым", - написал корреспондент портала Axios Барак Равид на своей странице в X.

Он добавил, что "министр иностранных дел Турции и премьер-министр Катара также примут участие в переговорах по Украине".

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как писал портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами, в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты".

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.