Депутат Рады Гончаренко: СБУ завела дело о госизмене против Миндича

Парламентарий утверждает, что он направил обращение в СБУ с просьбой проверить, имел ли бизнесмен "доступ к гостайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами и какое влияние он оказал на Зеленского, а также на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Дело о госизмене возбуждено в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины на его запрос.

"Против Миндича открыли дело о госизмене. Об этом говорится в ответе СБУ на мое обращение. Сразу после публикации пленок Миндича я направил обращение в СБУ с просьбой проверить, имел ли он доступ к гостайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами и какое влияние он оказал на Зеленского, а также на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова", - отметил депутат.

По его словам, в СБУ ответили, что "в отношении указанного лица, а также связанных с ним лиц начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена")".