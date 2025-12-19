В Кабмине Франции заявили, что больше не допустят перекрытия дорог фермерами

Демонстрации фермеров, перекрывающих трассы, будут разгоняться с осторожностью, отметила официальный представитель правительства республики Мод Брежон

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции больше не намерено терпеть перекрытия дорог, которые на юго-западе страны устраивают фермеры, протестующие против массового забоя скота из-за нодулярного дерматита - кожного заболевания, поразившего крупный рогатый скот. Об этом заявила официальный представитель правительства республики Мод Брежон.

"Мы не потерпим новых перекрытий. Мы сделаем все необходимое, чтобы французы могли навестить свои семьи. Я имею в виду тех, кто намеревается куда-то поехать в период рождественских праздников", - сказала она в интервью радиостанции RTL.

В то же время Брежон подчеркнула, что демонстрации фермеров, перекрывающих трассы, будут разгоняться с осторожностью. "Такое указание дал глава МВД Лоран Нуньес силам правопорядка. Мы не собираемся сталкивать полицейских и жандармов с фермерами", - подчеркнула официальный представитель кабмина.

Французские аграрии уже несколько суток блокируют тракторами ключевые автодороги на юго-западе страны, протестуя против забоя животных, осуществляемого по распоряжению властей для борьбы со вспышкой нодулярного дерматита.

Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что власти готовы вакцинировать до 1 млн животных, однако не исключила, что забой коров придется продолжить ввиду масштабов и специфики заболевания.