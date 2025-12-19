ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД Венесуэлы передал благодарность Мадуро Лукашенко за поддержку Каракаса

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков подтвердил позицию главы белорусского государства о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации против Венесуэлы
16:06
обновлено 16:32

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто передал слова благодарности президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко за поддержку Каракаса. Об этом сообщило дипведомство Белоруссии.

Согласно данным его пресс-службы, по инициативе венесуэльской стороны состоялся телефонный разговор белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова с венесуэльским коллегой. Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога, а также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В ходе беседы Хиль проинформировал о ситуации в Карибском бассейне. "Передал слова благодарности президента Венесуэлы Николаса Мадуро в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за всемерную поддержку Каракаса. В свою очередь глава белорусского внешнеполитического ведомства подтвердил позицию главы белорусского государства о неприемлемости и бесперспективности любых агрессивных действий и эскалации в отношении Венесуэлы, а также о безальтернативности мирного пути для разрешения всех вопросов", - отметили в министерстве.

Ранее лидер Белоруссии заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, что Вашингтон имеет возможность решить все вопросы с Каракасом абсолютно мирным путем. Он также предостерег США от разжигания вооруженного конфликта с Венесуэлой. 

