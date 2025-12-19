Рубио: США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы

Соединенные Штаты "всегда ожидают, что РФ будет оказывать на уровне риторики поддержку" правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро, подчеркнул американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

Рубио попросили прокомментировать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее отметил, что действия американской администрации в Карибском бассейне вызывают неприятие практически у всех государств. "Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы", - заявил госсекретарь. По его словам, США "всегда ожидают, что они (Россия - прим. ТАСС) будут оказывать на уровне риторики поддержку" правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я думаю, что они сейчас полностью заняты Украиной. И если Сергей [Лавров] смотрит - счастливого Рождества", - добавил глава внешнеполитического ведомства.