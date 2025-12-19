DPA: финансирование кредита для Украины обойдется Германии в миллиарды евро

Ежегодные расходы ФРГ могут составить €700 млн, отмечает агентство

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Финансирование запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд будет обходиться участвующим странам примерно в €3 млрд в год. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно расчетам агентства, в долгосрочной перспективе для Германии это может означать дополнительные ежегодные расходы в размере €700 млн. DPA напомнило, что национальный вклад рассчитывается на основе экономической мощи каждой отдельной страны, а Венгрия, Словакия и Чехия договорились о том, что будут освобождены от финансирования пакета помощи Киеву.

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.