У перекрытого моста между Молдавией и Украиной открыли движение транспорта по понтонам

В направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины, а также транспортным средствам массой до 3,5 тонны, сообщила пресс-служба пограничной полиции республики

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Движение малотоннажного транспорта начато по понтонной переправе в районе перекрытого моста у КПП "Паланка - Маяки - Удобное" между Молдавией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции республики.

"В направлении Одесской области пересечение разрешено только гражданам Украины, а также транспортным средствам массой до 3,5 тонны", - говорится в сообщении. Пересечение границы через соседний пункт пропуска "Тудора - Староказачье" в направлении Белгорода-Днестровского разрешено без каких-либо ограничений.

Ранее после взрывов в Одесской области перекрыли мост в населенном пункте Маяки. Мост расположен на трассе Одесса - Рени и является ключевой логистической артерией, соединяющей Одессу с югом области. Как пояснило украинское министерство развития общин и территорий в своем телеграм-канале, прекращено движение в населенные пункты, расположенные в западной части Одесской области. Погранслужба Украины со своей стороны уточняет, что затруднен проезд к 12 пунктам пропуска. Водителям рекомендовано выбирать КПП в Винницкой и Черновицкой областях.