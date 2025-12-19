Рубио не исключил возможность прямых переговоров Трампа и Мадуро

Госсекретарь США отметил, что американский лидер не считает переговоры "уступкой"

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не исключает возможность прямых переговоров американского лидера Дональда Трампа с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Такую позицию он изложил 19 декабря во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Я не буду комментировать переговоры президента [Трампа]. Я лишь отмечу тот факт, что президент, как вы заметили, готов говорить с кем угодно. Он готов, он не считает переговоры уступкой", - заявил Рубио, отвечая на вопрос о возможности личной встречи Трампа и Мадуро.

"У меня нет новых данных относительно того, что будет дальше применительно к этому [вопросу]. У меня нет причин ни для скепсиса, ни для оптимизма на этот счет. Я не буду комментировать то, какой набор вариантов, в том числе дипломатических, доступен президенту", - отметил госсекретарь США.

В конце ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп обсудил с лидером Венесуэлы возможность провести двустороннюю встречу. 21 ноября Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в скором времени намерен провести переговоры с Мадуро.