NYT: Трамп обсудил с Мадуро возможность встречи в США

Как пишет издание, прямые переговоры лидеров обеих стран могут рассматриваться как попытка Вашингтона избежать дальнейшей военной эскалации

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, телефонный разговор Трампа и Мадуро при участии госсекретаря США Марко Рубио состоялся на прошлой неделе. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории Соединенных Штатов, но на данный момент планов по ее проведению нет. Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать публикацию. Правительство Венесуэлы не ответило на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как отмечает газета, прямые переговоры Трампа и Мадуро могут рассматриваться как попытка американской администрации избежать дальнейшей военной эскалации.

21 ноября Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в скором времени намерен провести переговоры с Мадуро.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. В четверг Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.