Pronews: займ ЕС Киеву обернется для Греции расходами в размере €1,2-2 млрд

Портал подчеркнул, что этот расход в среднем составит €211 на душу населения

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Обещанный Евросоюзом займ Украине в размере €90 млрд в течение следующих двух лет обернется для Греции расходами на уровне €1,2-€2 млрд (в среднем €211 на душу населения). Об этом сообщил информационный портал pronews.gr.

Читайте также

Безумие и деньги, которые никто не увидит: европейские политики — о €90 млрд Киеву

По его оценке, так как Россия не собирается выплачивать репарации Украине, то наиболее вероятно, что 24 страны ЕС, дав согласие выступить гарантами займа, в конечном итоге погасят его. Для Греции счет может составить около €2 млрд, или €211 в пересчете на душу населения (9,5 млн человек), подчеркивает портал.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.