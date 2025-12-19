NYT: США начали наносить удары по ИГ в Сирии

В операции были задействованы истребители и военные вертолеты

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США начали наносить удары с воздуха по расположениям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты. Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия. В ближайшие дни США, вероятно, продолжат силовые действия против террористов, отмечает газета.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.