WSJ: США разработали проект восстановления Газы стоимостью $112 млрд

По данным издания, "Проект Рассвет" призван превратить анклав "в блестящий метрополис"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер разработали предложение по восстановлению сектора Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Читайте также

Геноцид и гуманитарная катастрофа. Что устроил Израиль в Газе

Как отмечается, "Проект Рассвет" (Project Sunrise) призван превратить "разбомбленный анклав в блестящий метрополис". По оценкам американской стороны, на это потребуется 10 лет и $112,1 млрд. В плане не уточняется, какие страны и компании будут финансировать восстановление Газы, а также где во время реконструкции будут жить 2 млн палестинцев, пишет издание.

Вашингтон готов стать ключевым игроком в данном проекте, "поддержать выделение $60 млрд в виде грантов и выступить гарантом займов для проведения всех работ", указывает The Wall Street Journal. Планируется, что через 10 лет сектор Газа сможет самостоятельно финансировать дальнейшие шаги по восстановлению и в конечном итоге начать выплачивать кредиты. С предложением уже ознакомили "потенциальных доноров, включая богатые королевства Персидского залива, Турцию и Египет", сообщил газете неназванный чиновник США.

Уиткофф, Кушнер и еще несколько чиновников работали над планом на протяжении последних 45 дней и консультировались с Израилем, представителями частного сектора и подрядчиками. По данным The Wall Street Journal, некоторые в американской администрации скептически отнеслись к этому проекту, поставив под сомнение как готовность радикальной палестинской группировки ХАМАС сложить оружие, так и шансы Вашингтона убедить другие страны вложиться в преобразование "опасной послевоенной зоны в высокотехнологичное городское пространство".