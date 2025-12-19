ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреРасследование по делу Джеффри Эпштейна

В файлах по делу Эпштейна есть фотография Клинтона в джакузи

Рядом с экс-президентом США можно различить силуэт человеческой фигуры, лицо которой закрыто черным квадратом
Редакция сайта ТАСС
19 декабря, 23:08
© Минюст США

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Новая партия опубликованных материалов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна содержит фотографию 42-го президента США Билла Клинтона в джакузи.

Читайте также

Трамп дал добро на раскрытие файлов Эпштейна: лучшая защита — нападение

Как убедился корреспондент ТАСС, на фото экс-глава американской администрации сидит, заложив руки за голову. Рядом с ним в джакузи можно различить силуэт человеческой фигуры, лицо которой закрыто черным квадратом. Кроме того, там можно увидеть и другие фотографии бывшего президента: на одной из них он стоит в национальном костюме вместе с Эпштейном, а на другой обнимает девушку вместе с британским рок-музыкантом, основателем и вокалистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером.

19 декабря Министерство юстиции США опубликовало новую партию засекреченных ранее материалов по делу Эпштейна. Документы и фотографии были отредактированы, чтобы скрыть личности возможных жертв.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна. 

СШАКлинтон, БиллРасследование по делу Джеффри Эпштейна