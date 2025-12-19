В файлах по делу Эпштейна есть фотография Клинтона в джакузи

Рядом с экс-президентом США можно различить силуэт человеческой фигуры, лицо которой закрыто черным квадратом

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Новая партия опубликованных материалов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна содержит фотографию 42-го президента США Билла Клинтона в джакузи.

Как убедился корреспондент ТАСС, на фото экс-глава американской администрации сидит, заложив руки за голову. Рядом с ним в джакузи можно различить силуэт человеческой фигуры, лицо которой закрыто черным квадратом. Кроме того, там можно увидеть и другие фотографии бывшего президента: на одной из них он стоит в национальном костюме вместе с Эпштейном, а на другой обнимает девушку вместе с британским рок-музыкантом, основателем и вокалистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером.

19 декабря Министерство юстиции США опубликовало новую партию засекреченных ранее материалов по делу Эпштейна. Документы и фотографии были отредактированы, чтобы скрыть личности возможных жертв.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна.