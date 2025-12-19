Сирия обещала усилить борьбу с ИГ в районах, где террористы представляют угрозу

В сирийском МИД призвали США и государства, участвующие в международной коалиции, поддержать усилия республики в борьбе с терроризмом

РАБАТ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Сирии продолжат усиливать борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во всех регионах страны, где она еще представляет угрозу. Об этом сообщило сирийское министерство иностранных дел.

В специальном заявлении ведомства указывается, что Сирия "продолжить наращивать интенсивность военных операций против ИГ во всех районах, где угрожают террористы".

В МИД подтвердили "приверженность нынешних властей борьбе с ИГ" и заявили о "недопустимости сохранения убежищ сторонников группировки на сирийской территории". Министерство призвало США и страны, участвующие в международной коалиции, "поддержать усилия Сирии в борьбе с терроризмом, способствуя таким образом защите гражданского населения и восстановлению безопасности и стабильности в регионе".

Заявление МИД Сирии было обнародовано практически одновременно с начавшейся операцией коалиционных сил и ВВС США, атаковавших позиции ИГ в нескольких провинциях на севере республики.