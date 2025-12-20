Рубио в шутку отметил, что может остаться без внимания прессы из-за Путина

Пресс-конференция госсекретаря США началась во время программы "Итоги года", к которой было приковано внимание основных мировых СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио на брифинге 19 декабря в шутку посетовал, что может остаться без внимания журналистов из-за "Итогов года" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Он пытается помешать моему обращению", - передает газета слова Рубио.

