Египет сообщил, что посредники ведут переговоры о втором этапе перемирия в Газе

Замминистра иностранных дел республики отметил, что пока нет точных сроков начала второго этапа соглашения

КАИР, 20 декабря. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Египет и другие посредники пока не могут предположить, когда начнется второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, однако продолжают переговоры со всеми сторонами. Об этом ТАСС рассказал замминистра иностранных дел арабской республики Абу Бакр Хефни.

"В настоящий момент египетские дипломаты продолжают вести расширенные переговоры со всеми сторонами - США, Катаром, Палестинской национальной администрацией и Израилем, чтобы достичь соглашения о начале второго этапа соглашения по Газе. С этим же вопросом связано и проведение в Египте конференции по восстановлению анклава (была запланирована на конец ноября, однако ее отложили на неопределенный срок - прим. ТАСС), пока у нас нет точных дат", - подчеркнул он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире.

Чиновник подтвердил, что в Египте ведется обучение палестинских полицейских, которые должны будут обеспечивать спокойствие в Газе. При этом Хефни отметил, что их подразделение как таковое "пока не сформировано". "Это крайне сложный вопрос, Египет и все остальные посредники обсуждают его за закрытыми дверями. Мы пока не можем разглашать деталей этих консультаций, поскольку они носят секретный характер, но дипломатический процесс продолжается", - указал замглавы МИД.

18 декабря американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что делегации Египта, Катара и Турции 23 декабря в Майами (штат Флорида) обсудят второй этап урегулирования конфликта на территории сектора Газа со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Портал утверждал, что в переговорах примут участие главы МИД Египта и Турции, а также премьер-министр Катара.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 20 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.

Как ранее сообщал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в Газе до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.