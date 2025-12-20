Медведчук: Зеленского, как нашкодившего кота, ткнули носом в нежелание выборов

Глава движения "Другая Украина" обратил внимание на слова президент РФ Владимира Путина о том, что России никто не помогал обеспечивать безопасность выборов, как того требует киевский режим

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам года, заявил, что Владимира Зеленского ткнули носом в то, что он не хочет проводить выборы на Украине, а пытается хитрить.

Он обратил внимание на слова Путина о том, что России никто не помогал обеспечивать безопасность выборов, как того требует киевский режим. "Таким образом, Зеленского, как нашкодившего кота, ткнули носом, что он просто не хочет проводить никаких выборов и расставаться с властью", - написал Медведчук в своей авторской статье, опубликованной на медиаплатформе "Смотрим.ру".

"При этом президент России указал на другую примитивную хитрость - использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, что он назвал неправильным выбором", - подчеркнул Медведчук.