"Страна": Буданов заявил, что Украина сама разрушила свою мобилизацию

Начальник Главного управления разведки страны считает, что иногда шаги предпринимались осмысленно, а иногда необдуманно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что его страна сама несет вину за провал мобилизации. Об этом пишет издание "Страна".

"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", - приводит издание его слова.

Буданов подчеркнул, что "это все делалось отсюда", то есть внутри Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены задерживать мужчин на улицах. Однако командиры отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы.