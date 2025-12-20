Welt: ЕС ни при каком сценарии не стоит надеяться на погашение кредита для Украины

По данным газеты, обеспечить обслуживание кредита в среднесрочной перспективе придется за счет сокращения расходов по другим статьям бюджета ЕС

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Немецкие экономисты считают, что ЕС ни при каком сценарии не стоит рассчитывать на погашение запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на экспертов.

"Не стоит полагать, что Украина сможет позже выплатить кредит", - заявил изданию руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст. В этой связи он считает, что обеспечить обслуживание кредита в среднесрочной перспективе придется за счет сокращения расходов по другим статьям бюджета ЕС. "Приоритеты в Европе изменились, это должно отражаться и в бюджете ЕС", - отметил глава Ifo.

Аналогичного мнения придерживается эксперт Фридрих Хайнеман из Центра европейских экономических исследований в Мангейме. "При любом сценарии едва ли стоит рассчитывать на погашение кредита для Украины", - констатировал он.

Участники саммита ЕС на этой неделе не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.