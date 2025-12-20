В Бенине предъявили обвинения в заговоре экс-руководителю Минобороны

Кандиду Азаннаи поместили под стражу

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Бенине предъявил обвинения в заговоре и подстрекательстве к мятежу бывшему министру-делегату при президенте республики по вопросам национальной обороны (2016-2017 годы) Кандиду Азаннаи, которого ранее задержали по подозрению в причастности к неудавшейся попытке государственного переворота. Об этом сообщила радиостанция FRI со ссылкой на его адвоката.

Азаннаи помещен под стражу, он обвиняется в заговоре против государства и прямом подстрекательстве к восстанию, передает радиостанция. Он был задержан 12 декабря в рамках расследования обстоятельств попытки захвата военными власти в стране. Дело ведет суд по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом. По делу проходят около 10 человек.

Азаннаи является также действующим политиком и возглавляет оппозиционную партию "Восстановить надежду". В последние время он выступал с резкой критикой в адрес властей. На посту министра-делегата Азаннаи входил в состав Совета министров и руководил работой министерства обороны.

Ранее на этой неделе суд предъявил обвинения группе из 30 человек, в основном военных, по подозрению в попытке госпереворота. Большинство из них были арестованы в здании Корпорации телерадиовещания Бенина в крупнейшем городе страны Котону.

Ранним утром 7 декабря группа военных объявила по национальному телевидению, что захватила в Бенине власть и отстранила от должности президента страны. Однако сохранившие верность республике подразделения национальной гвардии подавили попытку путча. Помощь им оказали ВВС Нигерии, а также спецназ Франции, который прибыл с базы в Кот-д'Ивуаре.

Журнал Jeune Afrique ранее сообщил, что лидер мятежа подполковник Паскаль Тигри бежал в соседнее Того. Оттуда на частном самолета он добрался до столицы Нигера города Ниамей, где сейчас и находится.