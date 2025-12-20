"Зеркало недели": членам "Слуги народа" в офисе Киселя давали деньги в конвертах

Издание подчеркнуло, что однопартийцы депутата Юрия Киселя не просто так устроили забастовку в парламенте

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты правящей на Украине партии "Слуга народа" получали деньги в конвертах в офисе парламентария Юрия Киселя, который приходится близким другом одному из основателей и совладельцу компании "Квартал 95" Сергею Шефиру. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) два года прослушивало Киселя, который также состоит в партии Владимира Зеленского - давнего друга Шефира.

Как отмечает издание со ссылкой на источники из окружения самого депутата, "речь идет об офисе, где "слуги народа" получали свои конверты [с деньгами]". Однопартийцы Киселя не просто так устроили забастовку в парламенте - НАБУ сперва "накрыло центр генерации их зарплатного фонда у [бизнесмена Тимура] Миндича, а затем кассовое окно у Киселя", подчеркнули в "Зеркале недели".

4 декабря стало известно, что владельцы компании "Квартал 95" зарегистрировали новое юрлицо, чтобы продолжить работу без оказавшегося в центре коррупционного скандала Миндича, которому принадлежала часть акций. В новой компании под названием "Квартал ЮА" у Шефира 54,5% акций.