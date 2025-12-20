Токаев примет участие в заседании ВЕЭС 21-22 декабря

Также президент Казахстана будет на неформальной встрече лидеров государств - участников СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"21-22 декабря президент Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Токаев посетил Россию 11-12 ноября с государственным визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По итогам визита президенты двух стран подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.