"Зеркало недели": Зеленский не спешит искать нового главу своего офиса

По данным издания, Владимир Зеленский готов и сам им управлять

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский медлит с назначением нового руководителя своего офиса, пытаясь сохранить старую систему, созданную Андреем Ермаком. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

По его данным, Зеленский "находится в иллюзии, что старую конструкцию, выстроенную Ермаком, можно удержать, ничего в ней не меняя". По этой причине уже долгое время его офис остается без начальника, а все возможные кандидатуры давно отпали. Зеленский просто "не захотел играть по этим сценариям. Он остается верен себе. И Ермаку".

Издание отмечает, что Ермак все еще вхож в дом Зеленского. "Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме - как погоня за соглашением со следствием и показаниями друг против друга", - подчеркивается в "Зеркале недели".

По словам источников издания, Зеленский готов сам управлять офисом, сведя его к техническим функциям и перераспределив аналитический блок между имеющимися структурами, включая аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В такой модели офис "возглавит не политический тяжеловес, а удобный бюрократ - условные заместитель руководителя офиса Игорь Брусило или доверенная руководительница аппарата Мария Витушок".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского. У него, у министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что возглавлявший на тот момент офис Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована на некоторое время, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски. В тот же день Зеленский отправил его в отставку.