Посол в РФ: Палестина считает, что Газой должна управлять ПНА

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что международному сообществу и, в особенности, США необходимо окончательно определить свою позицию по этому вопросу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Палестина полагает, что управление сектором Газа должно осуществляться Палестинской национальной администрацией (ПНА), США должны окончательно определить свою позицию по этому вопросу. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы исходим из того, что наиболее оптимальным и практически осуществимым решением по управлению сектором Газа, который является важной и неотъемлемой частью палестинского государства, является возвращение Палестинской национальной администрации, - сказал он. - Она остается единственной структурой, способной на практике управлять сектором Газа со всех сторон и во всех аспектах".

Нофаль отметил, что международному сообществу и, в особенности, Соединенным Штатам необходимо окончательно определить свою позицию по этому вопросу, "не прибегая к неработоспособным решениям, которые в настоящее время рассматриваются".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных.

Как сообщал американский портал Axios, Трамп планирует объявить о начале реализации второго этапа урегулирования в секторе Газа до 25 декабря. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".

