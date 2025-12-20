Эксперт Вансу: Путин предложил Западу выбор - конфликт на Украине или мир

Россия требует уважительного к себе отношения со стороны Запада, заявил преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла

БАНГКОК, 20 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Президент России Владимир Путин предложил Западу выбрать между продолжением конфликта на Украине и принятием правил мирного сосуществования. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу, комментируя программу "Итоги года с Владимиром Путиным".

"Заявления Владимира Путина подобны хитрому ходу в шахматной партии. Они создают огромную проблему для европейских лидеров, которые либо должны оплачивать войну из своих сокращающихся бюджетов, либо принять новые правила президента России для мирного сосуществования. Россия требует уважительного к себе отношения со стороны Запада, что говорит о следующем: во-первых, о необходимости признания ее сфер влияния и интересов в области безопасности, что требует от Запада принять нейтральную Украину и остановить расширение НАТО на восток; во-вторых, признание новых территориальных реалий; в третьих, уважение российского финансового и правового суверенитета. Последнее уже вынудило Запад отказаться от попыток конфисковать российские активы", - сказал он.

"Путин выражает удивление в связи с агрессивными заявлениями лидеров НАТО, представляя Россию разумной стороной, желающей вести переговоры. Эта его риторика привлекает некоторых европейских лидеров, уставших от высоких издержек войны. Страны - члены Евросоюза сейчас разделены. Одни хотят продолжать войну, в то время как другие ищут выход, чтобы спасти свои экономики. Россия использует эту драму, чтобы ослабить своих противников, и при этом она дает понять, что готова возобновить сотрудничество с Европой, как только она признает интересы России", - отметил таиландский эксперт.

Вансу назвал "крупной политической победой Москвы" отказ Евросоюза от планов конфисковать российские активы. "Теперь европейские лидеры столкнутся с разгневанными избирателями, которые не хотят тратить свои налоги на Украину. Россия ждет, когда у Европы закончатся деньги и терпение. Путин, - полагает собеседник агентства, - считает, что если Запад продолжит следовать своим эфемерным целям, игнорируя реальность, его условия в конечном итоге станут единственным вариантом. Это в итоге приведет к холодному миру, победе России не только военной, но и экономической".