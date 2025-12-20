TVN24: Навроцкий подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне

"Документы Волынской резни" в двух томах были опубликованы в 2023 году польским Институтом национальной памяти

Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий © REUTERS/ Kacper Pempel

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подарил Владимиру Зеленскому на встрече в Варшаве двухтомник "Документы Волынской резни". Об этом сообщил телеканал TVN24.

По его данным, именно так присутствовавшие перед встречей в формате "один на один" между Навроцким и Зеленским журналисты идентифицировали лежащую на столе перед польским лидером книгу.

"Документы Волынской резни" в двух томах были опубликованы в 2023 году польским Институтом национальной памяти (Навроцкий тогда был его директором). Издание представляет собой, как утверждает ИНП, сборник свидетельств о преступлениях, которые совершили бандеровцы против польского населения Волыни. Подчеркивается, что каждый рассказ сопровождается либо подписью свидетеля, либо примечанием об источнике информации.

19 декабря в Варшаве состоялась первая официальная встреча Навроцкого с Зеленским. Польский лидер на совместной пресс-конференции обвинил украинцев в неблагодарности к полякам за оказанную помощь. Кроме того, он сообщил, что на встрече обсуждался вопрос эксгумации жертв Волынской резни.

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом. С 2016 года 11 июля является в Польше Национальным днем памяти жертв Волынской резни, в 2025 году он получил государственный статус.