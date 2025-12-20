Economist: США воспримет как бессилие блока неспособность ЕС изъять активы РФ

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Неспособность стран ЕС договориться об изъятии замороженных российских активов станет для Соединенных Штатов еще одним свидетельством бессилия Евросоюза. Такой вывод делает британский журнал The Economist.

"Краткосрочный результат для Украины сопоставим с использованием российских активов. Однако невозможность ЕС выдать "репарационный кредит" после бесконечных переговоров будет воспринята в Вашингтоне как дополнительное свидетельство того, что [европейское] объединение - бессильная структура, конфликтующие друг с другом точки зрения которой могут быть проигнорированы", - говорится в статье.

Говоря о займе, при помощи которого Брюссель теперь планирует финансировать Киев, The Economist обращает внимание на то, что "бремя в €90 млрд в конечном счете ляжет на налогоплательщиков объединения". С учетом же того, что Венгрия, Словакия и Чехия будут выведены за скобки этой программы помощи, "на самом деле это будет коалиция финансово желающих", заметило издание.

The Economist не сомневается, что за этим решением внутри ЕС последуют взаимные обвинения и будут задаваться вопросы по поводу того, возможно ли было уговорить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, какова была мотивация президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, когда они не согласились с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, оказывали ли США давление на правительства стран ЕС.

При этом журнал замечает, что "ощущение того, что у Европы не получается воспользоваться геополитическим моментом", возникло на этой неделе и по другой поводу - неспособности заключить торговую сделку с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), переговоры о которой заняли 25 лет.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.