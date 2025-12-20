NBC: удары США по ИГ в Сирии могут продолжаться еще несколько недель

Источники телеканала сообщили, что целью операции является уничтожение мест, где группировка пытается восстановить свой потенциал, и ликвидации этих сил и их объектов

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. США планируют наносить удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии на протяжении нескольких недель. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, цель операции заключается в уничтожении "мест, где ИГ пытается восстановить" свой потенциал, в "ликвидации этих сил и их объектов в больших масштабах". Предполагается, что для выполнения этих задач США могут наносить удары на протяжении "нескольких недель или до месяца".

19 декабря военный министр Пит Хегсет сообщил, что Вооруженные силы США начали операцию Hawkeye Strike против боевиков ИГ. Как он отметил в X, это не начало новой войны, а акт возмездия.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.