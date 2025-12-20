Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия - Африка в 2026 году

В МИД страны заявили, что мероприятие позитивно скажется на укреплении российско-африканских отношений

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея готова принять у себя следующий саммит Россия - Африка, который пройдет в 2026 году. Об этом заявил министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуе, выступая на пленарном заседании министерской конференции форума Россия - Африка.

"Мы полностью готовы продолжать наше сотрудничество [с РФ] и мы готовы принять следующий саммит Россия - Африка в нашей стране в 2026 году", - сказал он.

По словам министра, мероприятие позволит укрепить отношения между Россией и Африкой во всех областях и внести вклад в сотрудничество в целях развития. Африка считает Россию постоянным стратегическим партнером и особо заинтересована в развитии взаимодействия с Россией в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и образование, подчеркнул Симеон Ойоно Эсоно Ангуе.

Ранее в интервью ТАСС посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявлял, что Эфиопия может стать площадкой для проведения саммита Россия - Африка в 2026 году.