Посол РФ: Эфиопия может стать площадкой саммита Россия - Африка в 2026 году

Евгений Терехин указал, что страна, на территории которой расположена штаб-квартира Африканского союза, по праву считается политической столицей континента

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Эфиопия ввиду ее уникального статуса политической "столицы" Африки и развитой инфраструктуры вполне может стать площадкой проведения саммита Россия - Африка в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

"Решение о месте проведения столь масштабного мероприятия принимается в ходе консультаций со всеми африканскими партнерами. Не сомневаюсь, что в случае направления эфиопской стороной соответствующей заявки Аддис-Абеба, учитывая ее уникальный статус и развитую инфраструктуру, будет одним из лидеров среди кандидатов на проведение этого важнейшего мероприятия", - сказал он.

По словам дипломата, формат саммитов Россия - Африка доказал свою востребованность в качестве ключевой площадки для выстраивания равноправного и взаимоуважительного диалога между нашей страной и государствами континента.

"Подготовка к третьему саммиту, намеченному на 2026 год, уже ведется в рамках механизмов форума данного партнерства", - добавил дипломат.

Терехин подчеркнул, что Эфиопия, на территории которой расположена штаб-квартира Африканского союза, по праву считается политической столицей континента.

"Ее историческая роль в становлении панафриканизма и активная позиция на международной арене неоспоримы. Мы высоко ценим вклад Аддис-Абебы в развитие российско-африканского сотрудничества", - указал он.

Ранее в МИД РФ сообщали, что третий саммит Россия - Африка планируется провести на Африканском континенте в 2026 году.

Полный текст интервью будет опубликован 21 октября.