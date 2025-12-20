Посол Палестины: Трамп допускает создание палестинского государства

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что единственным возможным и "реально осуществимым решением остается решение на основе принципа двух государств"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Палестине известно, что президент США Дональд Трамп сдержанно упоминает возможность формирования палестинского государства. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Читайте также

Посол Палестины в РФ: режим прекращения огня нарушается

"Нам известно, что президент Трамп в сдержанной форме упомянул палестинское государство в проекте резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил он.

Посол подчеркнул, что единственным возможным и "реально осуществимым решением остается решение на основе принципа двух государств, которое является единственным способом положить конец насилию и напряженности". "В Израиле это прекрасно осознают", - продолжил дипломат.

Он также обратил внимание на то, что арабские позиции, в частности позиция Саудовской Аравии, а также Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и всех арабских и исламских государств, наряду с особой позицией России и Китая в Совете Безопасности, а также с растущим числом международных признаний Государства Палестина - включая европейские страны, Канаду и Австралию, - все эти позиции и тенденции "способствуют продвижению решения на основе двух государств как единственного доступного и возможного пути к завершению данного конфликта и циклов насилия".

"Мы готовы взять на себя управление Государством Палестина в границах 4 июня 1967 года, включая Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим, в рамках серьезной попытки положить конец этому конфликту. Именно такой является неизменная и последовательная позиция и Российской Федерации", - резюмировал посол.