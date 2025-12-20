Украина обсуждает с США варианты обеспечения безопасности выборов

Владимир Зеленский также сообщил, что МИД работает над организацией голосования среди украинских граждан, проживающих за пределами страны

Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру © AP Photo/ Danylo Antoniuk

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Представители США обсуждают с украинскими властями варианты обеспечения безопасности выборов президента Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с посетившим Киев премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

"Мы говорили уже с американскими партнерами, они поднимали этот вопрос [безопасности], я думаю, что если [они] поднимают вопрос, значит знают, как помочь нам обеспечить безопасные выборы. Это прежде всего может быть прекращение огня или уже окончание войны, или прекращение огня как минимум на время выборов", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отрывки видеозаписи которой опубликовало в своем Telegram-канале агентство УНИАН.

Зеленский заявил, что МИД Украины работает над вопросом организации голосования среди украинских граждан, проживающих за пределами страны. Касаясь вопроса о бывших украинских территориях, вошедших в состав России, Зеленский выступил за проведение выборов только на подконтрольной Киеву территории.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.