В офисе Зеленского заявили, что ему не дарили книгу о Волынской резне

Источник сообщил изданию "Новости. Live", что книга о Волынской трагедии была в зале во время встречи президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Книга о Волынской резне - массовом убийстве поляков украинскими националистами в 1943 году - находилась в помещении, где проходила встреча польского президента Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским во время визита последнего в Варшаву, однако эту книгу Зеленскому не дарили. Таким образом источник в офисе Зеленского прокомментировали сообщение о том, что глава польского государства подарил ему книгу о преступлениях украинских националистов.

Источник о офисе Зеленского сообщил украинскому изданию "Новости. Live", что книга о Волынской трагедии действительно была в зале во время встречи Навроцкого с Зеленским. В то же время, по информации источников, Навроцкий не дарил эту книгу Зеленскому и украинской стороне ее не передавали. Принес ли книгу представитель польской делегации или она уже находилась в помещении, где проходила встреча, неизвестно. Встреча не предполагала обмена подарками, заявили источники издания.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий подарил Владимиру Зеленскому на встрече в Варшаве 19 декабря двухтомник "Документы Волынской резни". По его данным, именно так присутствовавшие перед встречей в формате "один на один" между Навроцким и Зеленским журналисты идентифицировали лежащую на столе перед польским лидером книгу.

"Документы Волынской резни" в двух томах были опубликованы в 2023 году польским Институтом национальной памяти (Навроцкий тогда был его директором). Издание представляет собой, как утверждает институт, сборник свидетельств о преступлениях, которые совершили бандеровцы против польского населения Волыни. Подчеркивается, что каждый рассказ сопровождается либо подписью свидетеля, либо примечанием об источнике информации.

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ). На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом. С 2016 года 11 июля является в Польше Национальным днем памяти жертв Волынской резни, в 2025 году он получил государственный статус.ена.