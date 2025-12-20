The National Interest: активность ВС РФ опровергает нарративы о слабости ВПК

Недавняя передача ОАК новой партии усовершенствованных истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд МО РФ свидетельствует об адаптации Вооруженных сил России к боевым действиям на Украине, пишет журнал

Су-34 © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Адаптация и совершенствование российского ВПК опровергает нарративы о том, что российская оборонная промышленность не может обеспечить потребности ВС РФ в ходе конфликта на Украине. Такое мнение выразил в опубликованной в пятницу статье для американского журнала The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт.

"В течение многих месяцев пронатовские комментаторы утверждали, что Россия рухнет из-за сопротивления Украины в продолжающемся конфликте. Трещины в этом нарративе появляются уже некоторое время. Теперь они превратились в настоящие пропасти. Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что российская оборонная промышленность может за три месяца произвести такое количество продукта, на который у НАТО ушел бы целый год", - пишет обозреватель.

По мнению автора, недавняя передача Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) новой партии усовершенствованных истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд Минобороны России свидетельствует об адаптации ВС РФ к боевым действиям на Украине. "Вооруженные силы России быстро извлекли и усвоили жесткие уроки конфликта. Вот почему русские постоянно сражаются лучше - и побеждают - украинцев", - отметил Вайхерт.