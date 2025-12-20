Полиция Киева признала появление флага России над городом

Детали события устанавливаются, рассказали в полиции

Редакция сайта ТАСС

© DmyTo/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция Киева сначала опровергла появление в небе над центром украинской столицы дрона с флагом России, назвав сообщение об этом фейком, однако позднее признала, что это правда.

"Официально. Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк. Полиция Киева проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: она своего подтверждения не нашла", - утверждало киевское правоохранительное управление в Telegram-канале.

Однако спустя час с небольшим после этого в том же Telegram-канале киевской полиции было опубликовано сообщение: "Внимание! Уточненная информация! После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали события устанавливаются". Это сообщение содержало ссылку на опубликованное ранее опровержение новости о дроне с российским триколором.

Ранее украинское издание "Новости. Live" сообщило, что неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России. Оно опубликовало в Telegram-канале видеоролик, снятый жителем украинской столицы. На нем видно, как в небе летает небольшой квадрокоптер, к которому на тросе прикреплен российский триколор.