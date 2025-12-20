В Чехии заявили, что не будут платить за конфликт на Украине

Это, по словам спикера Палаты депутатов парламента Томио Окамуры, позиция нового чешского правительства

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Чехия не будет тратить деньги собственных граждан на поддержку конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, председатель входящего в правительственную коалицию республики политического движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура.

"Коротко и ясно: никакие деньги чешских граждан не будут направляться на закупки оружия, боеприпасов и поддержку войны на Украине, - сказал он в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Поддержка Украины будет основана на стремлении как можно раньше завершить конфликт и убийства людей, прежде всего на базе плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа".

Это, по словам Окамуры, позиция нового чешского правительства, назначенного 15 декабря. Она была сформулирована совместно с премьер-министром республики Андреем Бабишем.

Спикер нижней палаты парламента коснулся перспектив инициативы закупки снарядов для Украины за счет западных государств в третьих странах. "Что касается так называемой чешской инициативы по боеприпасам, то она совершенно непрозрачна. По имеющейся у нас информации, там непропорционально высокая прибыль. Прежде всего, с этим надо ознакомиться", - сказал он.

Окамура также высказался относительно реализации заключенного прежними властями республики контракта на закупку американских сверхзвуковых истребителей F-35. "Это громадные инвестиции. В то время как в госбюджете [на 2026 год] мы обсуждаем каждую крону, мы должны платить сотни миллиардов крон (миллиарды долларов - прим. ТАСС) за истребители, которые будут здесь лишь через девять лет, а сейчас не обеспечат безопасность наших граждан. Обычно такие контракты нельзя отменить. Необходимо это проверить", - сказал спикер Палаты депутатов.