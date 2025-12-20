Орбан: неясно, кто на кого напал в ходе конфликта на Украине

Венгерский премьер-министр назвал кредит в €90 млрд для финансирования Украины военным займом, который Киев не сможет вернуть

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владимир Гердо/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на пресс-конференции раскритиковал желание западных политиков поддерживать Украину и подчеркнул двойственность ответственности за начало конфликта.

Читайте также

Безумие и деньги, которые никто не увидит: европейские политики — о €90 млрд Киеву

"Она (Украина - Прим.ТАСС), конечно, не такая уж и маленькая <...>. Даже неясно, кто на кого напал», - приводит венгерское интернет-издание 24.hu высказывания Орбана.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии также назвал кредит в €90 млрд для финансирования Украины военным займом, который Киев не сможет вернуть, а значит выплаты лягут на плечи европейцев, за исключением Венгрии, Чехии и Словакии.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.