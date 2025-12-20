Berliner Zeitung: Мерц оказался в изоляции в Европе из-за позиции по активам РФ

Канцлер ФРГ до последнего "пытался расхваливать преимущества де-факто экспроприации российских активов, при этом преуменьшая риски", отмечает газета

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейцев из-за своей позиции по замороженным российским активам. К такому выводу пришла газета Berliner Zeitung.

По ее данным, Мерц до последнего "пытался расхваливать преимущества де-факто экспроприации российских активов, при этом преуменьшая риски". Однако на протяжении нескольких недель, начиная с депозитария Euroclear, где хранится большая часть блокированных средств РФ, и заканчивая Европейским центральным банком, от Вашингтона до Пекина все громче раздавались голоса, которые предостерегали от такого шага, напомнило издание.

"Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса", - говорится в статье. "Факты говорили против Мерца, а также [председателя Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от Мерца, когда стало ясно, что канцлер изолирован в Европе", - отметил автор Berliner Zeitung. В материале указывается, что канцлер "сделал неверную ставку" и потерпел поражение.

Участники саммита Евросоюза на этой неделе не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.